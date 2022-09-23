Microsoft начала разработку Windows 12

Microsoft начала разработку Windows 12 — проект пока является совершенно секретным.

Microsoft анонсировала первое масштабное обновление Windows 11. И в честь этого компания провела пресс-конференцию.

На мероприятии, кроме стандартных вопросов, был задан и один интересный. Представителя Microsoft спросили, что он думает о потенциальной Windows 12. Ответ был дан прямой и однозначный — редмондская компания не занимается ее разработкой.