Microsoft начала разработку Windows 12 — проект пока является совершенно секретным.
Microsoft анонсировала первое масштабное обновление Windows 11. И в честь этого компания провела пресс-конференцию.
На мероприятии, кроме стандартных вопросов, был задан и один интересный. Представителя Microsoft спросили, что он думает о потенциальной Windows 12. Ответ был дан прямой и однозначный — редмондская компания не занимается ее разработкой.
При этом следует отметить, что более ранние истоки говорили об обратном — якобы в ІТ-корпорации уже занимаются прототипированием новой системы. Известно даже ее кодовое имя — Next Valley.
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