Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення часткової мобілізації, — ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW).

«Ймовірно, Кремль намагався применшити обмін ув’язненими з Україною, який дуже непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів, здійснивши обмін того самого дня, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію», — кажуть експерти.

Російські мілблогери розкритикували цей обмін і запитали, чи не відмовився Кремль від «денацифікації» України, однієї із заявлених цілей російського вторгнення, йдеться у звіті Інституту.

Аналітики зазначають, що російська влада відкрито не дотримується обіцяних умов часткової мобілізації. Кремлівські квоти, ймовірно, змусять місцеву владу мобілізувати чоловіків незалежно від їхнього військового статусу.

Нині повістки вручають навіть протестувальникам проти мобілізації; моральний дух таких солдатів буде катастрофічно низький. Висока ймовірність, що непропорційно багато чоловіків спробують набрати серед етнічних меншин (тих бурятів і дагестанців, яких активно рекрутували на «короткострокові контракти», які Путін тепер зробив безстроковими), а також серед іммігрантів, наприклад із Центральної Азії.

Перевірити, скільки насправді мають намір мобілізувати, до речі, неможливо. Шойгу говорив про 300 тисяч, але в опозиційну пресу просочилася цифра в мільйон людей.

«Жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації, швидше за все, посилить обурення всередині країни заходом, який був би непопулярним, навіть якби його впровадили без жорстких підходів, які спостерігалися протягом останніх 24 годин», — йдеться в повідомленні.

За словами експертів, оголошення часткової мобілізації та кричуще нехтування навіть параметрами мобілізації, які диктує уряд, може відштовхнути зацікавлені прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до вторгнення Росії в Україну, яке менше зачіпало їхні особисті інтереси.

Інші ключові висновки ISW