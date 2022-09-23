И про Третью Мировую

По поводу применения ядерного оружия х-лом.

Тут буквально пару моментов — личные соображения.

Первое — ядерное оружие, это оружие, которое находится под пристальным контролем не только в ГШ рф, но и всех разведок мира.

Все Центральные Базы Хранения ядерного оружия (ЦБХ) круглосуточно мониторятся спутниками, а также на предмет «радиоактивного следа» и возможно какими-то системами, которые засекают даже малейшее изменение излучения от базы по маршрутам подвоза или вывоза боеприпасов (здесь можно только догадываться, чем мониторят).

Далее — Европа прикрыта тактической системой противоракетной обороны, которая способна сбить одновременно несколько десятков (а может с учетов последней версии «Пэтриот» и сотен) баллистических ракет.

Ну и к тому же американская разведка работает и «внутри» Кремля.

А такое решение как применение ядерного оружия вряд ли удастся утаить.

Я это к чему. Допустим Кремль решит ударить тактическим ядерным оружием по Украине, ну чтобы напугать.

1. Разведка США и НАТО будет знать об этом заранее.

2. Вероятнее всего, ПРО НАТО в Европе будет сбивать автоматически все, что летит в сторону Европы. Возможно и любую баллистическую ракету над Киевом, Львовом и другими городами западной части Украины.

3. Есть вероятность, что в случае возможной ядерной угрозы, НАТО начнет сбивать вообще все, что летит над Украиной. Просто на всякий случай — а вдруг какой-то «калибр» нацелен на ЕС.