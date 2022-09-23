Главы МИД G7 осудили проведение референдумов на оккупированных украинских территориях

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) резко осуждают объявление властей России о намерении провести фиктивные «референдумы» на суверенных украинских территориях, временно попавших под контроль Российской Федерации вследствие вторжения войск РФ в Украину. Об этом говорится в совместном коммюнике держав G7, опубликованном после встречи их министров в четверг в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

В коммюнике, опубликованном от имени Анналены Бербок, главы МИД Германии, которая временно председательствует сейчас в «Большой семерке», сказано, что представители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии, а также участвовавший во встрече Верховный представитель Евросоюза, подчеркнули, что «все страны-члены ООН обязаны воздерживаться от угроз или применения силы в отношении суверенитета и территориальной целостности любого государства».

Вот почему, отмечается в совместном коммюнике, «любой референдум, проведенный в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильных депортаций, не может быть свободным или справедливым. Любая аннексия украинской территории будет являться грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН».

В документе содержится призыв к странам всего мира не признавать результаты данных «референдумов», если они все-таки будут проведены.

«G-7 будет также неуклонно стремиться к осуществлению адресных санкций и оказанию поступательного экономического и политического давления на Россию… Россия обязана немедленно остановить свою агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и соблюдать украинский суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах. G7 также призывает Россию немедленно прекратить ее операции по фильтрации гражданских лиц Украины и их насильной депортации в Россию», — говорится в заявлении.

В коммюнике также говорится о том, что страны «Большой семерки» крайне озабочены и намерены прилагать все усилия к снижению негативных последствий войны РФ против Украины для всего остального мира, в первую очередь для наиболее беззащитных стран. В числе этих последствий названы продовольственная и энергетическая безопасность, а также инфляция и рост государственного долга многих стран мира.