Члени Конгресу США закликали главу Пентагону надати Україні передові БПЛА

Двопартійна група членів Конгресу США у складі 17 законодавців закликала міністра оборони США Ллойда Остіна відправити в Україну передові ударні безпілотники типу «Gray Eagle» тв «Reaper», які можуть стати однією з ключових переваг для ЗСУ.

Про це повідомляє в четвер The Wall Street Journal із посиланням на офіційний лист законодавців Пентагону,

«Україна могла б краще протистояти російським загрозам за допомогою передових безпілотних літальних систем, таких як MQ-1C «Gray Eagle» або MQ-9A «Reaper»,- написали законодавці в офіційному зверненні.

У листі зазначається, що вдосконалені БПЛА можна було би розмістити далеко від лінії фронту й водночас забезпечили безперервне спостереження та точне наведення артилерійського вогню на великій відстані.

Серед законодавців, які підписали лист, адресований главі Пентагону, зазначені конгресвумен Марсі Каптур, Елісса Слоткін, Вікторія Спартц, конгресмени Адам Шифф Елісса Слоткін та інші.