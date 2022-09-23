Блинкен: нельзя допустить, чтобы Путин остался безнаказанным

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что нельзя допустить, чтобы президент России Владимир Путин остался безнаказанным.

«Тот международный порядок, который мы собрались здесь защищать, рушится у нас на глазах. Мы не можем допустить и не допустим, чтобы президент Путин остался без наказания», – сказал Блинкен на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины – это не просто защита прав одной страны выбирать свой путь, хотя это фундаментальное право.

«Мы говорим также о защите мирового порядка, где ни одна страна не может перерисовывать границы другой страны путем силы. Если мы не защитим этот принцип, когда Кремль его так грубо нарушает, мы посылаем сигнал агрессорам повсеместно, что они тоже могут так поступать. Это поставит все страны под угрозу. Мы откроем двери для менее защищенного, менее мирного мира», – объяснил госсекретарь США.