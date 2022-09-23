ЄС хоче протягом тижнів домовитись про обмеження цін на російську нафту

Держави-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту.

Джерело: джерела Bloomberg

Деталі: Ця ініціатива, імовірно, стане частиною нового пакету санкцій.

Як зазначили співрозмовники Bloomberg, попри нові зусилля з боку Єврокомісії і деяких держав-членів, план зіштовхується з багатьма перешкодами і позитивний результат не є само собою зрозумілим. Зазначається, що рішення про санкції вимагають одностайності й особливо складні в цій ситуації, оскільки в кожного члена ЄС свої енергетичні потреби.

Представники країн-членів ЄС зустрінуться з Єврокомісією у вихідні, щоб обговорити нові санкції, які, окрім обмеження на постачання нафти, можуть містити додаткові обмежувальні заходи щодо окремих осіб і секторів, таких як технології та предмети розкоші.

За словами співрозмовників, багато деталей ще належить узгодити, зокрема, за якою ціною встановити ліміт, але поки неясно, як саме. Також залишається незрозумілим, як такий ліміт буде застосовуватися поряд з ембарго ЄС на російську нафту і забороною на послуги, необхідні для її доставки, узгодженими раніше цього року. У всякому разі існує певний ступінь терміновості, оскільки граничний рівень цін має бути ухвалений до того, як заходи ЄС набудуть чинності 5 грудня.

Представники національних урядів у Брюсселі прагнутимуть досягти попередньої угоди щодо обмеження цін перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі 6 жовтня. Але одним із найбільших знаків питання буде Угорщина.