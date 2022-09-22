Внаслідок ударів окупантів постраждала інфраструктура понад 40 населених пунктів, ЗСУ відбили атаки біля трьох сіл Генерал Бен Ходжес: Украина победит Россию до лета 2023 года » ЗСУ відбили атаку Росії на Куп’янськ На Харківському напрямку українські захисники відбили російський наступ на Куп’янськ Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За день, 21 вересня, підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське. Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника. Зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються. З початку доби, 21 вересня, російські війська завдали 5 ракетних і 11 авіаударів