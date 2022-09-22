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З-за кордону за добу повернулися 32 тис. українців: ситуація у пунктах пропуску

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

З України минулої доби вибули 37 тисяч осіб. Зокрема, більше як 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу в’їхали 38 тисяч осіб, 32 тисячі з них – громадяни України.

У пунктах пропуску 21 вересня було оформлено 74 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Прикордонники також розповідають, що за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 22 особи – 6 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще 16 осіб затримані поза пунктами пропуску.

«Крім того, не пропущено через кордон ще 6 чоловіків, оскільки у прикордонників виникли підозри щодо дійсності їхніх документів. Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили 1 «інваліда», 1 «багатодітного батька» та 4 особи надали довідки «про непридатність до військової служби», – додають у повідомленні.

22 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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