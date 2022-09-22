Власти Израиля попросили авиакомпанию El Al увеличить число рейсов из России

Власти Израиля обратились в национальную авиакомпанию страны El Al с просьбой срочно увеличить количество рейсов из России, чтобы «позволить израильтянам и евреям быстро уехать» на родину. Об этом 21 сентября сообщает радиостанция «Голос Израиля» в своем телеграм-канале.

«Этот шаг предпринят, чтобы позволить израильтянам и евреям быстро уехать в Израиль или потому, что скоро невозможно будет уезжать», — поясняет радиостанция.

По данным «Голоса Израиля», с января по август включительно из России в Израиль репатриировались 23 тысячи человек. «Израиль уже начал подготовку к новой волне репатриации из России в связи с объявленной там мобилизацией», — говорится в сообщении.

В России с решением вопросов, связанных с репатриацией в Израиль, гражданам помогает агентство «Сохнут». По его данным, после начала боевых действий на Украине из России в Израиль уехали более 20 тысяч евреев.

В июле 2022 года «Сохнут» сообщило, что получило от российского Минюста письмо с требованием прекратить работу, а потом, как писала Jerusalem Post, заявила о прослушивании со стороны разведки. Тогда же к изучению ситуации подключился МИД Израиля.

Вскоре стало известно, что Минюст обратился в Басманный райсуд Москвы с просьбой ликвидировать «Сохнут», и заседание по его иску было назначено на конец месяца. Одной из претензий со стороны российских властей, как сообщало Би-би-си, была «утечка мозгов».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал направить в Россию делегацию для урегулирования проблемы, а потом заявил, что ситуация оказывает негативное влияние на отношения двух стран. МИД России при этом утверждает, что историю с агентством «Сохнут» нельзя проецировать на двусторонние отношения.

1 августа специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с заместителем главного советника по юридическим вопросам израильского МИДа Тамар Каплан Туржеман, но как утверждали источники «Исраэль Хайом», их беседа оказалась безрезультатной. Позже в «Сохнут» состоялось совещание по поводу организации содействия репатриации из России дистанционными методами.