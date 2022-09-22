В России объявили о возможном отключении от мировой финансовой системы » В Україні створено робочу групу з підготовки міжнародного трибуналу проти РФ Президент України Володимир Зеленський утворив робочу, яка займатиметься опрацюванням питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо притягнення до відповідальності винних в агресії проти України. Відповідний указ №661/2022 опубліковано на сайті глави української держави. “Утворити робочу групу з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України”, – ідеться в документі. Рішення прийнято “з метою забезпечення належного міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України, розробки та підготовки пропозицій щодо створення спеціального міжнародного трибуналу”. Керівником робочої групи призначено очільника ОПУ Андрія Єрмака, заступником і координатором – заступника керівника ОПУ Андрія Смирнова. Також до складу групи увійшли міністри закордонних справ Дмитро Кулеба, юстиції Денис Малюська, заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга, генпрокурор Андрій Костін, посол із особливих доручень МЗС Антон Кориневич, головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОПУ Олег Гавриш, директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОПУ Олександр Карасевич, народні депутати Олександр Качура, Денис Маслов, Марія Мезенцева, Олександра Устінова та Олена Хоменко, керівник Кабінету керівника ОПУ Олена Ковальська. Президент доручив робочій групі напрацювати та внести пропозиції стосовно створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.