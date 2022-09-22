В России объявили о возможном отключении от мировой финансовой системы

Россия, которая продолжает захватническую войну против Украины, готовится отключиться от мировой банковской и финансовой системы. Глава российского ВТБ считает, что это произойдет в самое ближайшее время. Полная изоляция рф от мировой финансовой и банковской систем объявляется как «новая эра развития российского банковского сектора».

России нужно построить «санкционную» банковскую систему и подготовиться к тому, что все кредитные организации окажутся под ограничениями, считает глава ВТБ Андрей Костин.

«Наступает новая эра развития нашего банковского сектора, прежде всего того, что касается его интеграции в мировую финансовую систему», — сказал Костин в четверг на панельной дискуссии форума «Банки России — XXI век».

По словам Костина, который находится в санкционных списках США и Евросоюза, разделение банков на те, что «под санкциями», и те, что пока избежали такого сценария, — «призрачное».

Ситуация, когда российские банки сохраняют возможности по расчетам с западными валютами, — это «недолговечная тема», подчеркнул глава ВТБ. Санкции вводятся «одним щелчком», и за какой-то промежуток времени «подавляющее число наших финансовых институтов окажется под санкциями», цитирует его Frank Media.

Чтобы подготовиться к полной изоляции России от глобальной финансовой системы, по словам Костина, нужно переходить на расчеты в «дружественных валютах» — таких, как китайский юань, казахстанский тенге и дирхам ОАЭ. А кроме того, необходимо «уходить» от международной платежной системы SWIFT, доступ к которой уже потеряли почти все крупные государственные банки.

«Нам нужно использовать этот инструментарий, создавать систему расчетов, основанную на национальных валютах и, повторяю, „несвифтовых“ системах передачи информации», — сказал Костин, добавив, что сейчас 45% торговли России ведется с «дружественными» странами.