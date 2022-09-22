В Росії потенційно можуть мобілізувати понад 25 млн осіб, — Жебрівський

Про це він розповів в етері телеканалу «Еспресо».

«Я вже два дні слухаю, як все погано в Росії з мобілізацією. Насправді на сьогодні, Росія потенційно може мобілізувати понад 25 млн людей. Реальний мобілізаційний ресурс в Росії становить понад 19 млн людей. Оперативний резерв становить 2 млн.Тому мене досить сильно здивувала реакція наших очільників влади на ці всі речі. Складається таке враження, що Путін оголосив мобілізацію і буде воювати не проти України. Тому гумор, сміх і іронія тут недоречні», — пояснив Жебрівський.

Ексголова Донецької ВЦА вважає, що Росія максимально буде використовувати мобілізаційні можливості.

«Скоріше за все, російські строковики, які цієї осені будуть демобілізовані, відразу підпадають під мобілізацію. А це понад 100 тис. людей. Також на тимчасово окупованих територіях України московити теж планують проводити мобілізацію», — додав він.