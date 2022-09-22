В некоторых городах России начались протесты против мобилизации

В некоторых городах России начались протесты против мобилизации, на которые ранее призвало движение «Весна».

Сообщения о разгонах протестующих приходят из Иркутска, Улан-Удэ и Хабаровска.

Впрочем, пока акции не слишком многочисленные, сообщает корреспондент Wall Street Journal Мэттью Лаксмор.

На центральную площадь Иркутска вышли около 60 человек. Есть задержания.

В Томске задержаны несколько человек. Одна из них – девушка, пришедшая на акцию с плакатом «Нет [Роскомнадзор]».

Многие вышли с плакатами «Нет мобилизации». Женщины требуют не трогать их мужей, сыновей и братьев.

В Новосибирске на разгон акции вышел полицейский ОМОН.

По данным «ОВД-Инфо» (признано в России «иностранным агентом»), с начала войны в Украине на различных антивоенных акциях в Росии были задержаны около 16,5 тыс. человек.

Журналист WSJ Мэттью Лаксмор предполагает, что в свете внесенных накануне поправок в УК РФ об уклонении от призыва, наказание за участие в акциях против мобилизации может быть весьма серьезным.