Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США та поділитися ним з європейськими сусідами.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише «Європейська правда«.

«Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період», — заявив Ердоган групі американських бізнесменів пізно ввечері в середу в Нью-Йорку.

«Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону», — додав він.

Туреччина та США шукають способи налагодити відносини, напружені через низку суперечок в останні роки, серед яких — купівля Анкарою російської системи протиракетної оборони.

Наразі Ердоган вказує на потенціал розширення енергетичних зв’язків, але Туреччина має обмежені можливості для реекспорту газу до Європи.

Туреччина — транзитна країна для постачання азербайджанського газу Трансанатолійським газопроводом, який перетинає Грецію і з’єднується з іншим трубопроводом, що веде до Італії.