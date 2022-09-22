Таємний пункт указу Путіна наказує мобілізувати 1 млн росіян — ЗМІ

Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб, повідомило джерело в адміністрації президента «Новой газете. Европа».

Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф «для службового користування» всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

«Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні», — уточнив співрозмовник видання.

Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв’язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу «для службового користування».

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.