Таємний пункт указу Путіна наказує мобілізувати 1 млн росіян — ЗМІ

Співрозмовник видання сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф «для службового користування» всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.
«Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні», — уточнив співрозмовник видання.
Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв’язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу «для службового користування».
За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.
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