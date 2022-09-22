Сі Цзіньпін закликав китайську армію готуватися до участі у «справжніх бойових діях»

Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на заяву лідера КНР і голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіня на семінарі у Пекіні.

Повідомляється, що наразі збройні сили Китаю мають зосередитися на підготовці до «справжніх бойових дій».

«Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації. Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд», оскільки «було усунуто інституційні перешкоди, структурні суперечності та політичні питання», — наголосив Сі Цзіньпінь.

На зустрічі були присутні також члени Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю.

Також голова КНР наголосив про необхідність твердо дотримуватись шляхів реалізації раніше намічених цілей реформи.