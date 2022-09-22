Росія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв

Російські війська знову вдарили ракетами по промисловості Краматорська, обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв у Часовому Ярі, влучили у приватний сектор Бахмута, обстріляли з артилерії Авдіївку в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко

Пряма мова Кириленка: «Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами».

Деталі: За даними мера, у Краматорську минулося без жертв, але є серйозні руйнування.

У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській громаді – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих.

Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюють.

У Диліївці Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки, без жертв.

У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків.

У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.