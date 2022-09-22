Росія вдарила по підприємству в Краматорську і по школі мистецтв

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
Пряма мова Кириленка: «Ввечері росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Краматорську та обстріляли школу мистецтв у Часовому Ярі касетними боєприпасами».
Деталі: За даними мера, у Краматорську минулося без жертв, але є серйозні руйнування.
У Мар’їнській громаді зафіксовано обстріли по Мар’їнці, Красногорівці, Максимільянівці та Костянтинівці, в Очеретинській громаді – по околицях Очеретиного, Кераміка та Новокалинового. Без постраждалих.
Всю ніч поодинокі прильоти в Авдіївці, на ранок – масований артобстріл центру міста та танковий обстріл старої частини – наслідки встановлюють.
У Бахмутській громаді удари прийшлися по приватному сектору Бахмута та Хромовому – поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків.
У Світлодарській громаді гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.
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