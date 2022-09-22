Проблеми з ерекцією у чоловіків: чотири поради для допомоги

Жоден чоловік не хоче втрачати свою потенцію, адже секс – це не тільки фізичне, а й емоційне задоволення. Але проблеми з ерекцією бувають, ще й доволі часто. В таких випадках варто звернутися до лікаря, адже іноді це може бути симптомом захворювань сечостатевої системи. Крім того, потрібно й самому подбати про повернення своєї сексуальної активності. Дотримуючись чотирьох порад, можна значно підвищити потенцію та повернутися до звичного життя.

Порада № 1: оберіть «екстрену» допомогу

Засобами, які допоможуть швидко повернути ерекцію, стануть дженерики з варденафілом. Вони діють одразу, тому не потрібно чекати чи проходити курс лікування. Уже через 30-60 хвилин після прийому одної з лікарських форм, а їх декілька, про що можна дізнатися на сайті інтернет-аптеки https://pharmukraine.org/ua/vardenafil.html, при сексуальному збудженні з’являється ерекція. Це можливо завдяки розслабленню гладких м’язів артерій кавернозного тіла статевого члена, що стимулює його кровонаповнення. Саме так діють препарати на основі варденафілу.

Важливо пам’ятати, що приймати їх можна лише один раз на добу та не перевищувати максимальну дозу, щоб не викликати передозування.

Порада № 2: перегляньте харчування

Споживання фаст-фуду, недостатність корисних речовин у раціоні може погіршувати потенцію. Саме тому для покращення «чоловічої» сили варто переглянути свій раціон. В ньому має бути багато овочів, фруктів, зелені, риби, морепродуктів. Щодо м’яса, то треба врахувати: жирні сорти свинини погано впливають на потенцію, краще обрати:

телятину;

курку;

індичку;

м’ясо кролика, перепілки.

Насичують організм корисними вітамінами та мікроелементами бобові, яйця, молочні та кисломолочні продукти.

Правило № 3: позбудьтеся шкідливих звичок

Всі знають, що курці можуть страждати від хвороб дихальної системі. Але тютюнопаління негативно впливає ще й на потенцію чоловіка. Пов’язано це в першу чергу з погіршенням стану судин, який викликає нікотин в цигарках. Статевий член не може наповнитись кров’ю в потрібному обсязі, тому й ерекція нестійка.

Правило № 4: ведіть активний спосіб життя

Якщо професія передбачає багато часу проводити за комп’ютером, то важливо додати активності. Біг, плавання, спорт чи навіть вправи в домашніх умовах допоможуть підтримати потенцію та залишатись сексуально активним. А все тому, що рух активізує кровообіг в органах малого тазу, що є сприятливим для сечостатевої системи.