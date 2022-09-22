Прем’єрка Британії заявила, що ядерний шантаж Путіна не спрацює

Прем’єрка Британії Ліз Трасс назвала «бряцанням зброєю» ядерні погрози президента РФ Владіміра Путіна та заявила, що цей шантаж «не спрацює».

Як повідомляє The Guardian, пише «Європейська правда», про це вона заявила у виступі на Генасамблеї ООН.

Трасс виступала через кілька годин після дистанційного виступу президента України Володимира Зеленського.

Ліз Трасс на початку промови відзначила, що зараз геополітика увійшла в нову епоху і це вимагає принциповості та рішучої позиції від країн, які вірять у засадничі принципи ООН.

«Цього ранку ми бачили, як Путін намагається виправдати свої катастрофічні провали. Він вирішив продовжувати зусилля, посилаючи ще більше резервістів на жахливу долю. Він відчайдушно намагається створити видимість демократії для режиму, для якого не існує прав і свобод людини. Він вдається до нових фіктивних претензій та бряцання зброєю. Це не спрацює», — заявила Ліз Трасс.

Вона також пообіцяла зберігати та збільшувати військову підтримку для України, так довго, як це буде необхідно.

Прем’єрка Британії закликала лідерів країн не йти на якісь компроміси на користь РФ, попри труднощі через захмарні ціни на енергоносії.