Поведінка Путіна свідчить про те, що вторгнення зазнає краху, — Трюдо про оголошення у РФ часткової мобілізації та ядерні погрози

Про це пише Reuters, яке оприлюднило заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

За його словами, Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни з боку РФ.

«А також часткову військову мобілізацію, ядерні погрози та псевдореферендуми Росії. Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху», — зауважив Трюдо.

Наказ Путіна про мобілізацію — це «крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам, приклад того, що все йде не за його планом», зауважує прем’єр Канади. А також додає, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні «дуже твердо протистояти» їм.