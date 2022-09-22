На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 53 цивільні об’єкти

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 21 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля окупанти зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. За добу вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Росіяни накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Степового, Малих Щербаків, Новоданилівки, Червоного, Криниці, Залізничного, Новоандріївки, Полтавки, Преображенки, Рівнопілля, Оріхова, Гуляйполя, Новомиколаївки, Нового, Білогір’я, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенського, Дорожнянки, Ольгівського, Верхньої Терси та Степногірська.

«Надійшло 53 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами», — наголосили в ОВА.

Упродовж 21 вересня з тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 793 людей, зокрема 177 дітей.