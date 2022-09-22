На окупованій частині Луганщини окупанти мобілізують усіх чоловіків, яких можуть знайти

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на тимчасово окупованій території області окупанти проводять повну мобілізацію, забираючи на фронт абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

“На окупованих територіях Луганщини мобілізація не часткова, рашисти забирають абсолютно всіх чоловіків, яких можуть знайти. Росіяни зариваються та підтягують резерви з боку Сватового та Троїцького, вони в поганому настрої через провалену “моГілізацію”, “гарматного м‘яса” майже немає, чекають на поповнення після оголошеної путіним “часткової пакетизації” в Росії”, – йдеться у дописі.

За словами Гайдая, не дивлячись на звільнення, знищена Білогорівка досі знаходиться під постійними ворожими обстрілами

“Луганщина ніколи не була під повним контролем рашистів, і псевдореферендум вони збираються проводити лише на частині територій нашої області, а не як вони заявляють про цілковиту окупацію”, – наголосили в ОВА.