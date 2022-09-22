Израильские ученые разработали технологию преобразования сточных вод в удобрения

Экологам из Университета Бен-Гуриона в Негеве удалось разработать метод превращения опасных сточных вод промышленных объектов в ценные ресурсы.

Ученые, которых возглавил аспирант лаборатории доктора Одеда Нира, показали замкнутый процесс, позволяющий уменьшать объем токсичных сточных вод завода по производству фосфорной кислоты на 90% и превращать их в удобрения.

Об этом сообщает портал ChemEurope.

Технологию разработали при поддержке гранта министерства науки и технологий Израиля в Институте исследования воды (подразделения Института исследования пустынь в кампусе Сде-Бокер Университета Бен-Гуриона).

«При производстве фосфорной кислоты образуется много промышленных сточных вод, которые невозможно эффективно очистить из-за низкого pH и высокого потенциала осаждения. Сегодня сточные воды обычно хранятся в прудах-испарителях. Однако, они подвержены прорывам, утечкам и затоплению», – рассказал доктор Одед Нир.

Эксперт напомнил, что пару лет назад случилась катастрофа, вследствие которой в питьевом ручье оказались миллионы кубометров кислых сточных вод. Команде ученых удалась разработка альтернативного 3-этапого процесса очистки сточных вод от фосфорной кислоты. В него входит селективный электродиализ, обратный осмос и нейтрализация, а также он не привязан к кислотности, солености и жесткости сточных вод.