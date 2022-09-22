ISW пояснили, чи вплине путынська мобілізація у Росії на хід війни у найближчі місяці

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Оголошення Путіна про часткову мобілізацію показала багато проблем, з якими Росія стикається під час її невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити їх у найближчі місяці», — наголошують експерти.

А наказ мобілізувати частину «підготовленого» резерву РФ, тобто осіб, які пройшли строкову службу, протягом місяців не створить значної бойової сили Росії.

«Цього може бути достатньо лише для того, аби у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати, хоча навіть це ще не ясно», — кажуть в ISW.

Як зазначається, часткова мобілізація Росією не позбавить Україну можливості звільнити більшу частину окупованої території до зими.

«Путін і Шойгу рішуче заявили, що будуть мобілізовані тільки резервісти, які пройшли первинну військову службу, давши зрозуміти, що Росія не буде розширювати призов. Шойгу також заявив, що студенти не постраждають, і сказав їм безтурботно займатися навчанням. Ці коментарі явно мали на меті розвіяти побоювання російського населення щодо того, що «часткова мобілізація» є кодом загального призову», — йдеться в повідомленні.

Російські військові, ймовірно, викликали найбільш боєздатні резерви під час передвоєнної мобілізації, що свідчить про те, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного персоналу з самого початку, кажуть аналітики.

«Російські резерви спочатку погано навчені й не проходять підвищення кваліфікації після завершення терміну призову. Російська обов’язкова військова служба триває всього один рік, що дає призовникам мало часу, щоб навчитися бути солдатами. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок з часом. Шойгу говорив про намір призвати резервістів з «бойовим досвідом», але дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз служать в Україні, мають бойовий досвід», — наголошують в Інституті.

Інші ключові висновки ISW