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Главы МИД ЕС договорились значительно увеличить поставки оружия Украине в ответ на путинскую мобилизацию

Главы МИД ЕС договорились значительно увеличить поставки оружия Украине в ответ на путинскую мобилизацию. Аналитики считают, что Украина получит не только еще дополнительную артиллерию, но и танки, а также ПВО.


Министры иностранных дел стран Европейского Союза договорились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

Министры встретились в Нью-Йорке, где проходит сессия Генассамблеи ООН. По словам Борреля, решение российского диктатора Владимира Путина о проведении фейковых «референдумов» и угрозы ядерным оружием указывают на панику и отчаяние.

«Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину», – сказал руководитель европейской дипломатии.

По его словам, главы МИД ЕС в ответ договорились поручить готовить восьмой пакет санкций против РФ, направленный на более значимые сектора российской экономики и людей, ответственных за войну.

Министры также договорились об увеличении поставок оружия. Боррель не раскрыл подробностей о типе санкций и военной помощи, но считает, что поддержка новых мер будет единогласной.

22 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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