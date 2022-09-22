Генсек НАТО: Россия ведет себя опасно и безрассудно, но Запад будет противостоять угрозам

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал объявленную Владимиром Путиным мобилизацию опасной, а ядерную риторику – безрассудной.

По его словам, сама идея ядерной войны абсурдна, и НАТО сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений.

Речь Путина – явный признак эскалации, но все сказанное им не стало сюрпризом, заявил Йенс Столтенберг.

Путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, совершил ошибку, и его последние заявления – явное свидетельство этому, считает генсек НАТО.

По его словам, отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Российские войска плохо экипированы, в этой системе отстутсвуют должное командование и контроль, сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заверил, что страны альянса будут совместно противостоять глобальным угрозам.