 
«  
  »

Генерал Бен Ходжес: Украина победит Россию до лета 2023 года

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес ожидает, что война Российской Федерации против Украины закончится к лету 2023 тем, что «последний российский солдат уйдет домой». Об этом Ходжес написал в своем Twitter в среду, 21 сентября.
Годжес призвал не заставлять Украину вести переговоры с Россией, а помочь стране победить агрессора.

«Хм? Почему Белый дом не может сказать, что цель состоит в том, чтобы победить Россию? И мы не должны заставлять Украину вести какие-то переговоры до тех пор, пока последний российский солдат не пойдет домой этим большим мостом… что, я ожидаю, произойдет к следующему лету», — подчеркнул Ходжес.

22 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  