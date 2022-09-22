Генерал Бен Ходжес: Украина победит Россию до лета 2023 года

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес ожидает, что война Российской Федерации против Украины закончится к лету 2023 тем, что «последний российский солдат уйдет домой». Об этом Ходжес написал в своем Twitter в среду, 21 сентября.

Годжес призвал не заставлять Украину вести переговоры с Россией, а помочь стране победить агрессора.

«Хм? Почему Белый дом не может сказать, что цель состоит в том, чтобы победить Россию? И мы не должны заставлять Украину вести какие-то переговоры до тех пор, пока последний российский солдат не пойдет домой этим большим мостом… что, я ожидаю, произойдет к следующему лету», — подчеркнул Ходжес.