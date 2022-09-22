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Финляндия объявит полный запрет на въезд для россиян

Глава финского МИДа заявил, что Финляндия не хочет быть «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».
«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — пояснил Хаависто.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — резюмировал министр.

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22 сентября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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