Финляндия объявит полный запрет на въезд для россиян

Глава финского МИДа заявил, что Финляндия не хочет быть «транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими».«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — пояснил Хаависто.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик», — резюмировал министр.