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Допомога Україні з боку США триватиме, поки в ній є потреба, попри енергетичний шантаж РФ, — Байден

Джо Байден

 Про це повідомляє CBS з посиланням на заяву Байдена під час інтерв’ю.

«Ми в США в набагато кращій формі, ніж будь-хто ще, особливо Росія, але він (президент РФ Володимир Путін. — Ред.) намагається цього досягти колись. У нього не вийде», — сказав президент.

Байден зазначив, що підтримка України з боку США триватиме, поки в ній є потреба. Український народ платить надзвичайно високу ціну, і «ми будемо з ними, допоки їм потрібна наша допомога».

Він також заявив, що розвиток ситуації в Україні показав, що «Росія не має такої компетенції й можливостей, як багато хто думав», і Україна зараз перемагає, однак збитки, яких завдає війна Україні, «навряд чи можна вважати перемогою» Києва.

22 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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