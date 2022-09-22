Человеку необходима здоровая печень для преобразования пищи в энергию. Однако если индивидуум инфицирован Hepatitis C и хочет избежать дальнейшего поражения железы, то нужно обратить внимание на сбалансированное питание.
Людям с ВГС нужно вести здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму повреждение органа. Уделите больше внимания питанию.
Как питаться при HCV
Врачи констатируют, что специальной диеты при данном недуге нет. Рекомендуется придерживаться диеты №5.
Человеку с гепатитом просто необходимо соблюдать здоровое, хорошо сбалансированное питание, в которое входят:
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фрукты и овощи;
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цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, ячмень;
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постный белок из мяса курицы, рыбы, яиц и бобов;
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обезжиренные молочные продукты.
Доктора рекомендуют, что на обеденной тарелке должны быть продукты: одна четвертая часть клетчатки, ¼ — нежирный белок, и половина — это фрукты и овощи.
Для того чтобы помочь организму лучше усваивать пищу и нормально функционировать, необходимо пить достаточное количество жидкости. Нужно выпивать до 2-х литров воды.
Что не рекомендуется есть и пить
Нездоровое питание приведет к дальнейшей патологии печени, особенно у человека с гепатитом С.
Не стоит употреблять высококалорийную, жирную или сладкую пищу. Таким образом индивидуум наберет вес, и жир начнет накапливаться в железе. Жирная печень способствует развитию цирроза или рубцеванию органа. Жир, также снижает эффективность медикаментов против ВГС.
Нужно избегать следующих продуктов:
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насыщенных жиров. Они содержатся в сливочном масле, сметане, жирных кусках мяса и жареной пище.
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сладких угощений.
Откажитесь или уменьшите употребления алкогольных напитков и продуктов с высоким содержанием соли.
Экспертами рекомендуется пациентам с HCV не употреблять сырых или недоваренных моллюсков. В них могут присутствовать вирусы или бактерии.
Также желательно не есть полуфабрикаты. Они могут содержать химические добавки и высокое содержание соли.
Профилактические меры
Так как печень противодействует Hepatitis C, нужно принять меры, чтобы защититься от любых заболеваний, которые увеличивают вероятность повреждения органа.
Обязательно нужно мыть фрукты и овощи. Это удаляет любые потенциально опасные остатки. Тщательно мойте руки до и после контакта с едой, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
Добавки при ВГС
Пациентам с указанным заболевание необходимо проконсультироваться с врачом о приеме поливитаминов.
В частности, витамин В ускоряет заживление.
Тем не менее нужно убедиться, что человек не принимает много определенных витаминов и минералов с помощью добавок, так как некоторые из них могут вызвать повреждение железы.
Необходимо быть осторожным с витамином:
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А.
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B3 (ниацин).
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C.
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Д.
Если больной хочет применять растительные лекарственные средства, то для этой цели есть расторопша. Она обладает некоторыми восстановительными функциями.
Данные исследований показывают, что расторопша улучшает функцию печени у больных с гепатитом С.
Однако прежде чем принимать добавки, нужно посоветоваться с доктором.
Заключение
Если больной с HCV будет придерживаться здорового образа жизни и сбалансированного питания, то это поможет в восстановлении печени. Это при том, что нужно принимать лекарства против данного недуга.
Как правило, врач назначает противовирусные препараты прямого действия (ПППД, DAA) на основе веществ:
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Sofosbuvir;
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Daclatasvir;
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Ledipasvir;
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Velpatasvir.
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Лечение указанными медсредствами приводят к положительному результату, оцениваемому в 98%. Длительность терапии составляет 8-24 недели. Все индивидуально и зависит от состояния печени, сопутствующих болезней и генотипа вируса.
Использовать ПППД не составляет трудности. Прием таблеток нужно осуществлять ежедневно по инструкции и рекомендации врача.
Если принимать лекарство в одно и то же время, то пациент добьется максимального эффекта.
Дженерики можно принимать дома и нет необходимости ложиться на стационарный курс в клинику.
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