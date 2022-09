В Росії потенційно можуть мобілізувати понад 25 млн осіб, — Жебрівський Туреччина хоче збільшити постачання газу зі США » Что можно есть при гепатите С? Человеку необходима здоровая печень для преобразования пищи в энергию. Однако если индивидуум инфицирован Hepatitis C и хочет избежать дальнейшего поражения железы, то нужно обратить внимание на сбалансированное питание. Людям с ВГС нужно вести здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму повреждение органа. Уделите больше внимания питанию. Как питаться при HCV Врачи констатируют, что специальной диеты при данном недуге нет. Рекомендуется придерживаться диеты №5. Человеку с гепатитом просто необходимо соблюдать здоровое, хорошо сбалансированное питание, в которое входят: фрукты и овощи;

цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, ячмень;

постный белок из мяса курицы, рыбы, яиц и бобов;

обезжиренные молочные продукты. Доктора рекомендуют, что на обеденной тарелке должны быть продукты: одна четвертая часть клетчатки, ¼ — нежирный белок, и половина — это фрукты и овощи. Для того чтобы помочь организму лучше усваивать пищу и нормально функционировать, необходимо пить достаточное количество жидкости. Нужно выпивать до 2-х литров воды. Что не рекомендуется есть и пить Нездоровое питание приведет к дальнейшей патологии печени, особенно у человека с гепатитом С. Не стоит употреблять высококалорийную, жирную или сладкую пищу. Таким образом индивидуум наберет вес, и жир начнет накапливаться в железе. Жирная печень способствует развитию цирроза или рубцеванию органа. Жир, также снижает эффективность медикаментов против ВГС. Нужно избегать следующих продуктов: насыщенных жиров. Они содержатся в сливочном масле, сметане, жирных кусках мяса и жареной пище.

сладких угощений. Откажитесь или уменьшите употребления алкогольных напитков и продуктов с высоким содержанием соли. Экспертами рекомендуется пациентам с HCV не употреблять сырых или недоваренных моллюсков. В них могут присутствовать вирусы или бактерии. Также желательно не есть полуфабрикаты. Они могут содержать химические добавки и высокое содержание соли. Профилактические меры Так как печень противодействует Hepatitis C, нужно принять меры, чтобы защититься от любых заболеваний, которые увеличивают вероятность повреждения органа. Обязательно нужно мыть фрукты и овощи. Это удаляет любые потенциально опасные остатки. Тщательно мойте руки до и после контакта с едой, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Добавки при ВГС Пациентам с указанным заболевание необходимо проконсультироваться с врачом о приеме поливитаминов. В частности, витамин В ускоряет заживление. Тем не менее нужно убедиться, что человек не принимает много определенных витаминов и минералов с помощью добавок, так как некоторые из них могут вызвать повреждение железы. Необходимо быть осторожным с витамином: А. B3 (ниацин). C. Д. Если больной хочет применять растительные лекарственные средства, то для этой цели есть расторопша. Она обладает некоторыми восстановительными функциями. Данные исследований показывают, что расторопша улучшает функцию печени у больных с гепатитом С. Однако прежде чем принимать добавки, нужно посоветоваться с доктором. Заключение Если больной с HCV будет придерживаться здорового образа жизни и сбалансированного питания, то это поможет в восстановлении печени. Это при том, что нужно принимать лекарства против данного недуга. Как правило, врач назначает противовирусные препараты прямого действия (ПППД, DAA) на основе веществ: Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir. Как правило, врач назначает противовирусные препараты прямого действия (ПППД, DAA) на основе веществ: Sofosbuvir; Daclatasvir; Ledipasvir; Velpatasvir. Лечение указанными медсредствами приводят к положительному результату, оцениваемому в 98%. Длительность терапии составляет 8-24 недели. Все индивидуально и зависит от состояния печени, сопутствующих болезней и генотипа вируса. Использовать ПППД не составляет трудности. Прием таблеток нужно осуществлять ежедневно по инструкции и рекомендации врача. Если принимать лекарство в одно и то же время, то пациент добьется максимального эффекта. Дженерики можно принимать дома и нет необходимости ложиться на стационарный курс в клинику.