Что можно есть при гепатите С?

Человеку необходима здоровая печень для преобразования пищи в энергию. Однако если индивидуум инфицирован Hepatitis C и хочет избежать дальнейшего поражения железы, то нужно обратить внимание на сбалансированное питание.

Людям с ВГС нужно вести здоровый образ жизни, чтобы свести к минимуму повреждение органа. Уделите больше внимания питанию.

Как питаться при HCV

Врачи констатируют, что специальной диеты при данном недуге нет. Рекомендуется придерживаться диеты №5.

Человеку с гепатитом просто необходимо соблюдать здоровое, хорошо сбалансированное питание, в которое входят:

фрукты и овощи;

цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, ячмень;

постный белок из мяса курицы, рыбы, яиц и бобов;

обезжиренные молочные продукты.

Доктора рекомендуют, что на обеденной тарелке должны быть продукты: одна четвертая часть клетчатки, ¼ — нежирный белок, и половина — это фрукты и овощи.

Для того чтобы помочь организму лучше усваивать пищу и нормально функционировать, необходимо пить достаточное количество жидкости. Нужно выпивать до 2-х литров воды.

Что не рекомендуется есть и пить

Нездоровое питание приведет к дальнейшей патологии печени, особенно у человека с гепатитом С.

Не стоит употреблять высококалорийную, жирную или сладкую пищу. Таким образом индивидуум наберет вес, и жир начнет накапливаться в железе. Жирная печень способствует развитию цирроза или рубцеванию органа. Жир, также снижает эффективность медикаментов против ВГС.

Нужно избегать следующих продуктов:

насыщенных жиров. Они содержатся в сливочном масле, сметане, жирных кусках мяса и жареной пище.

сладких угощений.

Откажитесь или уменьшите употребления алкогольных напитков и продуктов с высоким содержанием соли.

Экспертами рекомендуется пациентам с HCV не употреблять сырых или недоваренных моллюсков. В них могут присутствовать вирусы или бактерии.

Также желательно не есть полуфабрикаты. Они могут содержать химические добавки и высокое содержание соли.

Профилактические меры

Так как печень противодействует Hepatitis C, нужно принять меры, чтобы защититься от любых заболеваний, которые увеличивают вероятность повреждения органа.

Обязательно нужно мыть фрукты и овощи. Это удаляет любые потенциально опасные остатки. Тщательно мойте руки до и после контакта с едой, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Добавки при ВГС

Пациентам с указанным заболевание необходимо проконсультироваться с врачом о приеме поливитаминов.

В частности, витамин В ускоряет заживление.

Тем не менее нужно убедиться, что человек не принимает много определенных витаминов и минералов с помощью добавок, так как некоторые из них могут вызвать повреждение железы.

Необходимо быть осторожным с витамином:

А. B3 (ниацин). C. Д.

Если больной хочет применять растительные лекарственные средства, то для этой цели есть расторопша. Она обладает некоторыми восстановительными функциями.

Данные исследований показывают, что расторопша улучшает функцию печени у больных с гепатитом С.

Однако прежде чем принимать добавки, нужно посоветоваться с доктором.

Заключение

Если больной с HCV будет придерживаться здорового образа жизни и сбалансированного питания, то это поможет в восстановлении печени. Это при том, что нужно принимать лекарства против данного недуга.

Как правило, врач назначает противовирусные препараты прямого действия (ПППД, DAA) на основе веществ:

Sofosbuvir;

Daclatasvir;

Ledipasvir;

Velpatasvir.

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Лечение указанными медсредствами приводят к положительному результату, оцениваемому в 98%. Длительность терапии составляет 8-24 недели. Все индивидуально и зависит от состояния печени, сопутствующих болезней и генотипа вируса.

Использовать ПППД не составляет трудности. Прием таблеток нужно осуществлять ежедневно по инструкции и рекомендации врача.

Если принимать лекарство в одно и то же время, то пациент добьется максимального эффекта.

Дженерики можно принимать дома и нет необходимости ложиться на стационарный курс в клинику.