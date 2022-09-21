Зеленский: я не верю, что Путин применит ядерное оружие

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку «невозможно заглянуть в голову» Путину.

Об этом президент Украины сказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие», — сказал Зеленский, добавив, впрочем, что риски есть: «Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски».

«Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы», — сказал Зеленский.

Украинский президент выступит на Генассамблее ООН позднее в среду.