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Верховна Рада ухвалила чотири євроінтеграційні закони

Про це повідомляє офіційний сайт ВР.

Йдеться про один законопроєкт щодо запобігання зловживанню на оптових енергетичних ринках (№5322) та три законопроєкти, що стосуються радіаційної безпеки (№5860, №6425 та №3869).

«Законопроєкт 5322 – це про запобігання зловживанню на оптових енергетичних ринках. Це дійсно проєвропейський інтеграційний законопроєкт. Він у Європі називається REMIT, і це для того, щоб зменшувати вплив монопольних зловживань чи монопольних впливів на ринок, щоби розвивалася конкуренція», – пояснює голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Як зазначає Герус щодо інших законопроєктів, питання безпеки на атомних електростанціях особливо гостро постає в контексті ЗАЕС.

«Це посилення параметрів ядерної безпеки, запровадження механізму інспектора з радіаційної безпеки, імплементація тих норм із ядерної безпеки, які зараз працюють в ЄС», – каже він.

Тепер усі документи мають бути проголосовані у другому читанні.

21 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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