Турецкие банки отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир»

Высокопоставленный представитель администрации США сказал во вторник, что предпринятые турецкими банками Isbank и Denizbank меры для приостановки использования российской платежной системы «Мир» являются логичными и что еще больше банков будут отключаться от «Мира» из-за риска санкций.

Isbank и Denizbank в понедельник объявили о приостановке использования системы «Мир» после того, как Вашингтон на прошлой неделе расширил свои санкции, включив в них главу организации, управляющей платежной системой, которая пользуется популярностью у десятков тысяч российских туристов в Турции.

«Шаги, предпринятые этими банками, являются весьма логичными. Отключение системы «Мир» – один из лучших способов защитить банк от санкционного риска, который возникает при ведении бизнеса с Россией», – сказал источник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности.

«Мы ожидаем, что больше банков отключат «Мир», потому что они не захотят рисковать оказаться под санкциями», – добавил чиновник.

Вашингтон и его союзники ввели целый ряд санкций против Москвы после вторжения России в Украину, включая санкции против российских банков и президента России Владимира Путина.

Член НАТО Турция принципиально выступает против западных санкций в отношении России и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Киевом. Турция также осудила вторжение России и направила в Украину беспилотники.

Тем не менее, по словам дипломатов, западные страны все больше беспокоит рост экономических связей между Турцией и Россией, особенно после нескольких встреч президента Турции Тайипа Эрдогана и Путина, в том числе на прошлой неделе в Узбекистане.

В прошлом месяце Минфин США направил крупным турецким компаниям письмо, в котором предупредил их о риске санкций, если они будут поддерживать коммерческие связи с российскими субъектами, попавшими в санкционный список.