Столтенберг: есть один способ прекратить войну в Украине – доказать, что Путин не победит на поле боя

Объявленная Владимиром Путиным мобилизация тысяч людей для войны в Украине приведет к эскалации конфликта, а его угроза применить ядерное оружие является «опасной и безрассудной риторикой», заявил в среду генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг сказал в интервью Reuters, что первая мобилизация в России со времен Второй мировой войны не стала сюрпризом, но что она приведет к эскалации конфликта.

«Мы постараемся, чтобы в Москве не было недопонимания относительно того, как именно мы будем реагировать. Конечно, это зависит от того, в какой ситуации и какое оружие они могут применить. Самое главное – не допустить этого, и именно поэтому мы так четко говорили с Россией о беспрецедентных последствиях», – сказал Столтенберг, имея в виду любое применение Россией ядерного оружия.

Столтенберг заявил, что НАТО «не будет заниматься такой же безрассудной и опасной ядерной риторикой, как президент Путин», поскольку альянс, состоящий из 30 стран, не стремится к конфронтации с Россией, а стремится защитить Украину и предотвратить эскалацию конфликта.

Напомним, что российский президент заявил, что «при угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф».

«Эта речь – эскалация, но она при этом не является сюрпризом, – так высказался Столтенберг о заявлениях Путина. – Поэтому мы были готовы. Мы сохраним спокойствие и продолжим оказывать поддержку Украине. Выступление президента Путина показывает, что война идет не по планам президента Путина. Он допустил большой просчет».

«Трудно принять решение в краткосрочной перспективе, пока Россия не признает, что Украина является суверенным, независимым государством, – сказал Столтенберг. – Поэтому я боюсь, что единственный способ закончить эту войну – это доказать, что президент Путин не победит на поле боя. Когда он поймет это, он должен будет сесть за стол переговоров и заключить разумное соглашение с Украиной».

Столтенберг подчеркнул, что члены альянса оказали беспрецедентную поддержку Украине и что теперь союзникам НАТО необходимо пополнить свои запасы оружия и иного военного снаряжения.