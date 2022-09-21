Росіяни зруйнували верхній шлюз на Печенізькій дамбі

Російські військові завдали двох ракетних ударів по Чугуївському району на Харківщині, унаслідок чого було зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі. Унаслідок обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз”, — ідеться в дописі.
За словами Тимошенка, ніхто з людей не постраждав.
“Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки “руського міра”. Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо, що робити. Усе буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!” — зазначив заступник керівника ОПУ.
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