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Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС: відбувся аварійний запуск дизель-генераторів

ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Про це повідомив Енергоатом у телеграмі.

«Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС», — ідеться в заяві.

Унаслідок цього відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Від втрати живлення стався аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

О 2:00 працівники станції налагодили  живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку вимкнули та перевели в режим чергування.

В Енергоатомі зауважили, що окупанти продовжують вчиняти ядерний теоризм на українських атомних станціях, навіть пропри присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС.

«Від цієї організації (МАГАТЕ, — ред.) ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!» — наголосили в Енергоатомі.

21 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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