Росія використовує іранські дрони-камікадзе для ударів по цивільних, — ОК «Південь» Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО » Росіяни вночі знову обстріляли ЗАЕС: відбувся аварійний запуск дизель-генераторів Росіяни в ніч на 21 вересня обстріляли ЗАЕС, унаслідок чого відключилися трансформатори та стався аварійний запуск дизель-генераторів Про це повідомив Енергоатом у телеграмі. «Сьогодні, 21 вересня 2022 року, о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС», — ідеться в заяві. Унаслідок цього відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Від втрати живлення стався аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива. О 2:00 працівники станції налагодили живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку вимкнули та перевели в режим чергування. В Енергоатомі зауважили, що окупанти продовжують вчиняти ядерний теоризм на українських атомних станціях, навіть пропри присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС. «Від цієї організації (МАГАТЕ, — ред.) ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України!» — наголосили в Енергоатомі.