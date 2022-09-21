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Рішення Путіна про мобілізацію доводить, що Україна перемагає у цій війні, — міністр оборони Британії Воллес

Бен Воллес

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, Путін порушив власну обіцянку не проводити мобілізацію та підтвердив такими діями, що вторгнення РФ в Україну провалюється.

«Порушення президентом Путіним власних обіцянок не мобілізувати частину населення та незаконна анексія частини України є визнанням того, що його вторгнення провалюється. Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародна спільнота є єдиною, а Росія стає глобальною парією», — сказав Воллес.

21 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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