Путін відкрито пригрозив світу ядерною зброєю

Президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та заявив, що при загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні засоби.

За його словами, що так зване Росією “мирне рішення” не влаштовувало Захід, тому Києву “був даний наказ” зірвати всі домовленості.

“Вже не ховаючись кажуть, що РФ має бути всіма силами розгромлена на полі бою, з подальшим позбавленням політичного, економічного, культурного суверенітету. У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочені обстріли ЗАЕС, що загрожує атомною катастрофою. Але й про висловлювання деяких високопоставлених представників провідних країн про можливість і допустимість застосування проти РФ зброї масової поразки — ядерної зброї”, – сказав він.

Путін наголосив, що при загрозі Росія використовує ядерну зброю.

“Тим хто дозволяє собі такі висловлювання, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні системи поразки й за окремими компонентами більш сучасними, ніж у країн НАТО. При загрозі своєї територіальної цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф”, – резюмував Путін.