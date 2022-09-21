Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ

Про це він сказав під час телезвернення до росіян.

«Для захисту нашої батьківщини та цілісності вважаю за необхідне підтримати часткову мобілізацію», — зауважив Путін.

Призову на військову службу належатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі й, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Мобілізовані перед відправкою до частин обов’язково проходитимуть додаткову військовий вишкіл.

За словами Путіна, усі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств мають бути вирішені урядом негайно.

Також він розповів, що мобілізовані особи, які беруть участь у спецоперації, отримають виплати та статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні, 21 вересня.