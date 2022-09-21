Премьер-министр Польши: союзники по НАТО не допустят уничтожения Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину.

«Мы сделаем все возможное вместе с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержала Украину, чтобы она могла защитить себя. Сообщения о частичной мобилизации подтвердились. Россия попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить», — сказал он агентству Рейтер.

В настоящий момент Моравецкий присутствует на совместных учениях союзнических войск Польши, США и Великобритании в восточной Польше.