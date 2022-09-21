Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 764

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 21 вересня 2022 року більше ніж 1155 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 764 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, оскільки в місцях бойових дій і на тимчасово окупованих та звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 397, Харківській — 225, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 47, Дніпропетровській — 26.

На Харківщині від російського обстрілу Грушівки Куп’янського району 20 вересня отримали поранення четверо дітей віком від 10 до 14 років.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю», — зауважили в Офісі генпрокурора.