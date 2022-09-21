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Постпред США при ООН осудила идею референдумов на оккупированных Россией украинских территориях

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН (архивное фото, март 2022 г.)

Линда Томас-Гринфилд обсудила ситуацию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, встретилась во вторник в Нью-Йорке с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил Нэйт Эванс, пресс-секретарь постпредства Соединенных Штатов при ООН.

В сообщении говорится, что Томас-Гринфилд и Кулеба в ходе разговора осудили объявление о готовящемся проведении поддерживаемых Россией референдумов в пределах международно признанных границ Украины.

«Эти фиктивные референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, лежащих в основе Устава ООН. Посол Томас-Гринфилд повторила, что Соединенные Штаты не признают никаких попыток России заявить об аннексии суверенной территории Украины», — говорится в заявлении.

Собеседники подтвердили «настоятельную необходимость» защиты Устава ООН со стороны всех государств, входящих в состав организации, а также обсудили совместную работу «над преодолением кризисов, усугубленных войной России против Украины, включая глобальное отсутствие продовольственной безопасности».

Дипломаты также положительно оценили прогресс, достигнутый в рамках Черноморской зерновой инициативы по выводу украинской сельскохозяйственной продукции на глобальные рынки.

21 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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