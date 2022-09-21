Почему Кремль делает ставку в войне в Украине на уголовников?

В России практически в открытую продолжается вербовка в ряды наемников заключенных, отбывающих наказание в колониях, для последующей отправки их на войну в Украину. По сообщениям СМИ, предпочтение отдается закоренелым преступникам, склонным к насилию, при этом зэкам обещают освобождение из мест заключения через полгода участия в боевых действиях.

По данным издания «Важные истории», начиная с июля, в колониях могло быть завербовано не менее шести тысяч человек. Другие источники приводят куда более масштабные цифры. Некоторые из наемников уже погибли на фронтах, и им даже посмертно вручили боевые государственные награды.

При этом никакого правового обоснования происходящему нет. В этой связи группа членов Совета по правам человека при президенте РФ обратилась за соответствующими разъяснениями в Генпрокуратуру страны.

«Государство занимается разрушением собственных устоев»

Продолжающийся в колониях набор в армию из числа заключенных грубейшим образом нарушается законодательство Российской Федерации, считает председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев. По его словам, власти обычно принимают «специальные» законы и меняют конституцию под свои нужды, но при этом хотя бы создают видимость соблюдения законности, а здесь даже этого не происходит.

«Законодательно эти действия вообще никак не оформлены, – подчеркнул он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – В любой стране государство зиждется на законах, они должны жестко соблюдаться, иначе развал и анархия. Преступник должен сидеть в тюрьме и для него не может возникать никаких лазеек, не предусмотренных законодательством. А здесь происходит удивительное: государство занимается разрушением собственных устоев».

Такая практика вступает в категорическое противоречие с нарративом Кремля о том, что “государство должно быть сильным”, констатировал правозащитник. По его мнению, на беззаконии крепкого государства не построишь.

«Это яркий пример разрушения государства, причем руками силовых ведомств, – добавил он. – Подобная политика ведет к непредсказуемым последствиям. От закоренелых бандитов можно ожидать чего угодно. Они могут сбежать с фронта с оружием в руках и уйти в подполье. Могут начать мстить полицейским, судьям, работникам ФСИН, где над ними измывались, и так далее. Усилится и общая криминальная обстановка в стране».

Лев Пономарев также отметил, то «повар Путина» Евгений Пригожин при вербовке наемников откровенно и цинично говорит, обращаясь к гражданскому обществу: не хотите, чтобы на войну ушли и умирали ваши дети и близкие – пусть туда идут уголовники. «Это красноречиво свидетельствует о моральном облике чиновников высокого ранга. Хотя должность Пригожина никому толком неизвестна, но, несомненно, он наделен огромными полномочиями, раз для него распахиваются строжайше охраняемые места заключения. Очевидно, он действует от имени Путина, что лишний раз подчеркивает цинизм власти».

Конечно, вояки из уголовников никакие, их используют как пушечное мясо, утверждает председатель национальной общественной организации «За права человека». Они не сыграют хоть сколь-нибудь значительной роли в боевых действиях, это просто агония режима, резюмировал он.

«Армия, состоящая из уголовников, бандитов и убийц, всегда находится в пяти минутах от разложения»

В действительности нет никакого внятного правового регулирования этой кампании, согласен директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, указавший, что заключенные не помилованы, не условно освобождены. «Они как будто бы остаются в прежнем статусе, но при этом им выдаётся в руки оружие, – уточнил собеседник «голоса Америки. – Это какой-то нонсенс. К тому же человек, по свидетельству очевидцев, весьма похожий на Евгения Пригожина, сообщает, что в его ЧВК практикуются расстрелы за нарушение дисциплины. Тоже совершенно не понятно, на каком основании это происходит».

Это продолжение процесса размывания российского права, убежден правозащитник: «Если при Сталине в стране существовали “людоедские” законы, то сейчас вообще нет никакого права, зато появляются люди, которые, не таясь, действуют вне каких-либо правил, не говоря уж о нормах морали. Конечно же, это еще означает, что российская армия испытывает кадровый голод такого уровня, что приходится идти на беспрецедентные в мирных условиях меры. Причем, всё делается в такой спешке, что нет времени даже через Госдуму протащить некий нормативный акт, который хоть как-то регулировал бы это безобразие».

Кроме того, становится понятно, что российская армия, про которую столько лет говорили, что она станет профессиональной, высокотехнологичной и так далее, судя по всему, переходит к стандартному способу ведения войны, когда путь к цели прокладывается телами убитых солдат, отметил Сергей Лукашевский.

«Уже есть сообщения, что наёмников посылают в заведомо бесперспективные атаки, используют как приманку для украинской артиллерии с целью раскрытиях их позиций. Те же из них, которые не погибнут в ходе войны, вернутся (если обещания в отношении них будут выполнены) в мирную жизнь, и мы получим наплыв людей с криминальным прошлым, которые при этом будут бить себя в грудь и говорить, что они проливали кровь за родину…»

Также в случае нового серьезного поражения российских войск на украинском фронте стоит опасаться и бунта среди заключенных, полагает директор Сахаровского центра.

«Армия, состоящая из уголовников, бандитов и убийц, всегда находится в пяти минутах от разложения. А разложившаяся армия – страшная сила», – заключил он.