Макрон: нейтральні щодо війни в Україні країни стають співучасниками Росії

Країни, які відмовляються стати на бік України у війні проти Росії, є «співучасниками» нового російського імперіалізму.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на сесії Генеральної асамблеї ООН, пише «Європейська правда» з посиланням на Politico.

«Ті, хто сьогодні мовчить, служать – проти власної волі чи таємно з певною співучастю – справі нового імперіалізму», – сказав Макрон.

Макрон сказав, що агресія Росії проти України ознаменувала «повернення до епохи імперіалізму та колоній» і що світ опинився перед вибором між «війною та миром».

У той час як західні союзники, такі як Франція, продемонстрували єдиний фронт проти Росії після її вторгнення в Україну, в Африці та Азії відповідь була більш стриманою.

Деякі країни не бажають надто рішуче засуджувати Росію. Ця тенденція знайшла відображення в квітневому голосуванні в ООН, коли 58 країн, включаючи Індію, Бразилію, Південну Африку та Індонезію, утрималися під час голосування за резолюцію про виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Президент Франції визнав «почуття несправедливості», яке відчувають країни, що постраждали від наслідків війни, пов’язаних з продовольством, енергією та їхньою економікою. Але він також висловив сильне попередження тим, хто хоче залишатися на позиції «нейтралітету».

«Сьогодні я хочу чітко сказати: ті, хто хоче імітувати боротьбу неприєднання, відмовляючись чітко висловлюватися, роблять помилку, і понесуть історичну відповідальність», – сказав він, маючи на увазі рух неприєднання під час холодної війни.

Макрон також оголосив у своїй промові, що Франція фінансуватиме транспортування української пшениці до Сомалі у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН.