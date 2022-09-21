Латвія не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації з міркувань безпеки

Про це заявив глава МЗС країни Едгар Рінкевич.

«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінить обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, запроваджені з 19 вересня», — написав у своєму твіттері глава зовнішньополітичного відомства Латвії.

У наступному дописі він заявив, що Захід і надалі має підтримувати Україну, а Росія зараз небезпечна для світу не менше, аніж нацистська Німеччина

«Путін оголосив про «часткову» мобілізацію та анексію частин України. Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну, як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світового миру, як нацистська Німеччина в минулому столітті», — йдеться у дописі.