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Генсек Ради Європи про псевдореферендуми: насмішка над демократією

Псевдореферендуми під дулами автоматів окупаційних сил Росії і з порушенням основних демократичних принципів не можуть бути ні прийняті, ні визнані.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, пише «Європейська правда«.

«Оголошені так звані «референдуми» на українських територіях, окупованих російськими військами, є подальшою ескалацією конфлікту і триваючим порушенням територіальної цілісності України. Такі «референдуми», що проводяться під дулами автоматів окупаційних сил і з порушенням основних демократичних принципів, не можуть бути ні прийняті, ні визнані», — зазначила генсек Ради Європи.

Вона наголосила, що Рада Європи «відкидає цю насмішку над демократією та підтверджує свою відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Вона ще раз закликала до припинення війни та повернення до миру в Європі.

21 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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