Генпрокуроры США и Украины договорились об усилении сотрудничества

Генеральный прокурор Меррик Гарланд встретился во вторник в Вашингтоне со своим украинским коллегой Андреем Костиным для того, чтобы обсудить привлечение к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие зверства, совершенные после вторжения России в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.

Гарланд и Костин наметили области для расширения сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать надлежащему сотрудничеству, координации и устранению конфликтов между соответствующими расследованиями и судебными преследованиями в США и Украине.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в его неустанном стремлении поддерживать верховенство закона и добиваться справедливости для жертв продолжающейся агрессии России, – заявил генпрокурор Гарланд. – Сегодня Министерство юстиции [США] и Генеральная прокуратура [Украины]объявили об усилении тесного сотрудничества для выявления, задержания и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и другим злодеяниям в Украине. Мы будем неустанно прилагать усилия для привлечения виновных к ответственности».

«Подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании позволяет нам активизировать наши общие усилия по обеспечению ответственности за международные преступления», – заявил генеральный прокурор Украины. – Таким образом мы усилим эффективное расследование и уголовное преследование преступлений, совершенных Россией в Украине, и обеспечим правосудие для пострадавших».

Меморандум о взаимопонимании между США и Украиной будет способствовать повышению эффективности работы обоих ведомств путем устранения препятствий для своевременного и эффективного обмена информацией и доказательствами в ходе расследований и судебных преследований между двумя странами, а также упрощения технического сотрудничества.

Генпрокурор Гарланд объявил о создании группы по привлечению к ответственности за военные преступления в июне во время своего визита в Украину. В состав группы входят ведущие специалисты отдела по расследованиям нарушений прав человека, военных преступлений и других злодеяний. Сотрудники группы оказывают оперативную помощь и проводят консультации в отношении уголовного преследования, сбора доказательств, судебной экспертизы и соответствующего юридического анализа потенциальных военных преступлений, в частности убийств и ранений американских журналистов, освещающих российскую агрессию в Украине.

Лидеры также обсудили важность продолжения усилий по противодействию незаконным финансовым транзакциям, осуществляемым в интересах России, и уклонению от санкций. В марте генеральный прокурор Гарланд объявил о создании рабочей группы, участники которой борются с попытками уклониться от санкций или подорвать действия, предпринятые администрацией США в ответ на российскую военную агрессию.