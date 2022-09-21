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Естонія не пускатиме до країни росіян, які воювали в Україні

Естонія

Про це повідомив віцеканцлер Міністерства внутрішніх справ Естонії Вейко Комусаар, передає видання ERR.

Віцеканцлер заявив, що Естонія не має права обмежити виїзд росіян з країни, проте якщо стане відомо, що вони брали участь у воєнних діях на території України, назад повернутися вони не зможуть.

«Естонія не вводила ніяких обмежень на виїзд громадян Росії з країни. Проте якщо ми дізнаємось, що вони вирушили на війну, то можливості повернутися до Естонії у них не буде», — сказав Комусаар.

21 сентября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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