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55 110 окупантів, 2227 танків, 932 дрони й 253 літаки: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

ЗСУ знищили втрати окупантів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:

  • особового складу — близько 55 110 (+300) окупантів;
  • танків — 2227 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин — 4748 (+24) од.;
  • артилерійських систем — 1340 (+17) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 318 (+0) од.;
  • засобів ППО — 168 (+0) од.;
  • літаків — 253 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 217 (+0) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 932 (+7) од.;
  • крилаті ракети — 239 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 3610 (+23) од.;
  • спеціальної техніки — 125 (+0) од.

Упродовж 20 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

21 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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