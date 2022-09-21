55 110 окупантів, 2227 танків, 932 дрони й 253 літаки: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 55 110 (+300) окупантів;
- танків — 2227 (+11) од.;
- бойових броньованих машин — 4748 (+24) од.;
- артилерійських систем — 1340 (+17) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 318 (+0) од.;
- засобів ППО — 168 (+0) од.;
- літаків — 253 (+1) од.;
- гелікоптерів — 217 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 932 (+7) од.;
- крилаті ракети — 239 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 3610 (+23) од.;
- спеціальної техніки — 125 (+0) од.
Упродовж 20 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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