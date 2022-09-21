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Постпред США при ООН осудила идею референдумов на оккупированных Россией украинских территориях Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ » 55 110 окупантів, 2227 танків, 932 дрони й 253 літаки: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України З 24 лютого до 21 вересня окупанти втратили близько 55 110 військових, 4748 бронемашин, 2227 танків, 932 безпілотники й 253 літаки Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовні втрати РФ становлять: особового складу — близько 55 110 (+300) окупантів;

танків — 2227 (+11) од.;

бойових броньованих машин — 4748 (+24) од.;

артилерійських систем — 1340 (+17) од.;

реактивних систем залпового вогню — 318 (+0) од.;

засобів ППО — 168 (+0) од.;

літаків — 253 (+1) од.;

гелікоптерів — 217 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 932 (+7) од.;

крилаті ракети — 239 (+0) од.;

кораблів/катерів — 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 3610 (+23) од.;

спеціальної техніки — 125 (+0) од. Упродовж 20 вересня найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.